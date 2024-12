CIVITAVECCHIA – Seconda edizione, venerdì sera alle 21 al teatro Traiano, per “Note di solidarietà”, serata spettacolo a favore di Caritas Diocesana e comunità di Sant’Egidio. A sostenere il concerto è ancora una volta la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con la presidente Gabriella Sarracco ed il direttore artistico Felice Tazzini c he invitano tutti a partecipare, mostrando il cuore grande dei cittadini.

Sul palco il Coro Epikanten, Mario Camilletti e Gino Fedeli, accompagnati dallo stesso Tazzini al pianoforte, Max Petronilli, Civita Brass Quintet diretto dal maestro Dario Feoli, Kinky Ensemble diretto dal maestro Giovanni Cernicchiaro, Maria Letizia Beneduce e Le Capinere: oltre 70 artisti che, gratuitamente, regaleranno la loro arte ai più bisognosi. «Quello che ci dà la musica lo restituiamo, e anche di più» ha infatti confermato Max Petronilli, già presente lo scorso anno sul palco ed orgoglioso di far parte della squadra anche oggi.

«C’è un aumento esponenziale di persone in difficoltà – ha spiegato Sarracco – l’obiettivo è aiutare anche chi non riesce a fare la spesa: la situazione è grave, come ci hanno ricordato Caritas e Sant’Egidio e quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa in più. Grazie a Felice Tazzini e a quanti daranno vita a questo concerto di beneficenza: viene da loro l’idea di fare qualcosa per gli altri».

Lo scorso anno infatti la serata si svolse alla Cittadella della Musica. Venerdì invece sarà il Traiano ad ospitare l'iniziativa, moltiplicando la possibilità di posti a sedere e, di conseguenza, il ricavato. L’ingresso al concerto è gratuito, senza prenotazione, con offerta libera fino ad esaurimento posti.

«Aumentiamo le presenze proprio grazie alla Fondazione Ca.Ri.Civ. – ha concluso Tazzini – tutto il ricavato verrà devoluto alle due associazioni, magari per regalare qualche sorriso in più in questo momento di difficoltà. Abbiamo anche scelto di non spendere alcun euro per manifesti e spese accessorie, in modo da concentrare tutto sulla beneficenza. Invitiamo tutti a partecipare».