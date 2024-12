CIVITA CASTELLANA - Straordinaria. L’ospite di punta dei festeggiamenti patronali civitonici, organizzati dall’amministrazione Giampieri, non ha deluso le aspettative, anzi: le ha superate. Dal palcoscenico allestito in una piazza Matteotti gremita, Noemi ha letteralmente incantato il pubblico. Abitino stretch cut out di colore nero, tacco 12 (senza suola rossa Louboutin, ma comunque supersexy), occhiale da sole con lenti chiare e chioma rossa che più rossa non si può, la cantante ha emozionato e fatto ballare, regalando una performance impeccabile. (Altro che l’autotune di Fedez!). Tra i brani proposti durante il concerto, non potevano mancare i suoi grandi successi, quali: “Vuoto a perdere”, “Glicine” e “Makumba”. Le sue interpretazioni, cariche di energia e passione, hanno coinvolto il pubblico, che ha cantato insieme a lei sotto le stelle. Al termine dello spettacolo, la cantante è scesa dal palco e si è intrattenuta con il pubblico, intonando i versi di una canzone improvvisata dedicata proprio a tutti gli spettatori. «Avrò sempre bisogno di voi», ha detto Noemi prima di congedarsi. Veronica Scopelliti, questo il nome all’anagrafe della 42enne romana, è diventata famosa nel 2009, in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo, tanto da firmare un contratto con l'etichetta discografica Sony Music.

Ha partecipato a sette Festival di Sanremo: nel 2010 con “Per tutta la vita”, brano vincitore di un Sanremo Hit Award; nel 2012 con “Sono solo parole”, classificandosi al terzo posto; nel 2014 con “Un uomo è un albero” e “Bagnati dal sole”, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social; nel 2016 con il brano “La borsa di una donna”; nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi”; nel 2021 con “Glicine”; e nel 2022 con “Ti amo non lo so dire”.

