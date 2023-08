VITORCHIANO - Il 19 agosto alle 18,45 nella sala comunale si terrà la presentazione de “Il profumo dei Valgesi” di Malik Tariq Bashir. Il libro è il secondo per l’autore, dopo la pubblicazione de “Il leone bianco” nel 2009 per Faligi editore. La scelta del borgo non è casuale: l’ambientazione fiabesca e misteriosa si sposa perfettamente con quella dello scritto, così come le sue rocce, maestose ed inespugnabili, ne sono parte integrante. Sono la paura della diversità e i mostri che essa genera il filo conduttore del romanzo. I personaggi si muovono in uno spazio onirico fatto di macchie colorate. Un acquerello noir dai toni psichedelici che si infrange su rive sconosciute. L’opera è un fantasy con intrecci di romanzo storico concepita dall’autore durante una visita nel 2008 al castello Aragonese di Ischia. I protagonisti sembrano mossi dalla ricerca estenuante di una tregua: da se stessi o dall’impellente necessità di andare oltre. In un susseguirsi di ambientazioni gotiche e fiabesche si sviluppa un intreccio stringente, dal piglio carico di attesa ed immagini simili a quelle di un affresco dai colori soffusi. La percezione della realtà diviene un rifugio da tutto ciò che inizialmente si desiderava. Durante la presentazione sarà la germanista Valentina Naldini a dialogare con l’autore.