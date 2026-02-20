CERVETERI - Tornano nella biblioteca comunale di Cerveteri le letture “Nati per Leggere”, per il consueto appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Appuntamento giovedì 26 febbraio alle 17. Sono due i momenti di lettura pensati su misura: per i bambini da zero a 2 anni al via le prime storie, suoni e coccole.

Appuntamento anche i per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per loro avventure, fantasia e meraviglia.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la partecipazione (a causa dei posti limitati).

«Leggere insieme è un gesto d’amore che fa crescere», spiegano dal comune. «Vi aspettiamo per condividere la magia delle storie!».

Per informazioni e prenotazioni si può contattate la biblioteca al numero 069943285.

