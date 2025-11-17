SORIANO NEL CIMINO - Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2026, il Castello di Soriano nel Cimino si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio, pronto ad accogliere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età in un’atmosfera incantata.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Soriano nel Cimino con il patrocinio del Comune, propone un ricco calendario di eventi all’interno della rassegna “Il Natale dei Bambini”che si svolgerà ogni fine settimana con ingresso gratuito. Tra le attrazioni principali: la Casa di Babbo Natale, i laboratori creativi dedicati ai più piccoli, il Villaggio degli Elfi, il suggestivo Bosco Fantastico, i mercatini di Natale con artigiani e prodotti locali, spettacoli, animazioni e giochi di luce, e un’area food con specialità tipiche del territorio.

Un’occasione per vivere la magia delle festività nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della Tuscia, tra storia, tradizioni e un’atmosfera da fiaba. Per il programma completo è possibile consultare il sito: www.prolocosoriano.it/natale-al-castello.

