ACQUAPENDENTE - Al via il Natale ad Acquapendente, a Torre Alfina e a Trevinano con eventi che proseeguiranno anche nella giornata di domani.

Alle 16,30, in piazza, è in programma il musical "Se puoi sognarlo puoi farlo" per i bambini e per tutti coloro che amano la magia del mondo Disney. Sarà inoltre aperta la Casetta di Babbo Natale e, già dalla mattina, sarà possibile passeggiare per i mercatini dell'artigianato, sempre in piazza Girolamo Fabrizio.

Alle 17.30, presso la Chiesa di San Francesco, "Cantantibus Organis, la musica sacra ad Acquapendente".

