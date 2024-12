CIVITAVECCHIA – Fernando e Silvestro sono due giornalisti e amici di vecchia data. Il primo, guascone e disordinato, è divorziato e vive da solo da diversi mesi; l’altro, introverso e maniaco della pulizia e della precisione, sta affrontando una crisi coniugale lacerante. Entrambi tutti i venerdì giocano a poker a casa di Fernando insieme ad altri tre amici, Emilio, Massimo e Peppe. E sarà proprio durante uno di questi incontri che Fernando proporrà a Silvestro di andare a vivere con lui. Proposta accettata dall’amico, ma che darà il via a una serie di esilaranti scenette e dialoghi che coinvolgeranno anche gli altri tre amici e due ragazze, Cecilia ed Elena, che abitano nello stesso palazzo. E che soprattutto metterà duramente alla prova l’antica amicizia tra i due giornalisti dai caratteri opposti.

È la trama de “Na strana coppia”, riadattamento in chiave romana della commedia di Neil Simon, portata al successo al cinema dalla celeberrima coppia formata da Jack Lemmon e Walter Matthau, prodotto dalla Blue in the face e che andrà in scena sabato 12 e domenica 13 al teatro Nuovo Sala Gassman sempre con inizio alle 19. Un testo riadattato e calato nella nostra realtà, dal ritmo serrato, caratterizzato da una costante ironia che a volte sconfina in un graffiante sarcasmo. Nei panni dei due protagonisti Sergio Fulvio (Silvestro) e Andrea Benedetti Michelangeli (Fernando). Insieme a loro i tre amici del poker, cioè Vincenzo Ricotta (Emilio), Franco Pagano (Massimo) e Corrado Arnaudo (Peppe) e le due amiche del palazzo, Arianna Balistreri (Cecilia) ed Emilia Girolami (Elena). La regia è firmata dal direttore artistico del Nuovo Sala Gassman, Enrico Maria Falconi.

Il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 328/1224154.