SANTA MARINELLA - Il cartellone del Comune “Estate 2025”, dall’assessore alla cultura Vinaccia e del delegato al turismo Manuelli, prosegue con tre concerti, che si alterneranno sul palco di piazza Innocenzo XI. Il primo è un tributo agli artisti italiani che hanno riscosso successo oltreoceano, da Frank Sinatra a Dean Martin, da Tony Bennet a Perry Como, da Louis Prima a Renato Carosone fino a Domenico Modugno. L’appuntamento con Italo Americana 4 per questa sera alle 21. Domani, sempre alle 21, a salire sul palco è Spectre Quartet, che suoneranno in chiave jazz, pop funk le colonne sonore dei film e dei telefilm più noti degli anni ‘50, ‘60 e ‘70, riportandoci indietro nel tempo. Sabato, il maestro Cicci Santucci, tromba originale della colonna sonora candidata agli Oscar del film “La leggenda del pianista sull’Oceano”, si esibirà in concerto con Luca Ruggero Jacovella al piano, con Valentina Rossi, voce, Bruno Zopia contrabbasso e con Davide Pentassuglia alla batteria. Sarà un viaggio sulle note del famoso film, musicato dal grande maestro Ennio Morricone. Stasera la Casina Trincia, di fronte alla Passeggiata, ospiterà Sara De Simone autrice di “Una tranquilla vita da vulcano” e con lei dialogherà la direttrice della biblioteca civica. Sarà un’occasione per attraversare l’universo di Emily Dickinson, tra parola poetica e riflessione contemporanea.

La presentazione fa parte del ciclo “Genealogie, scrittrici che raccontano scrittrici”, per Inquiete Festival di Scrittrici a Roma .