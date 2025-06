CIVITAVECCHIA – Una serata tra arte, moda e convivialità: è questo lo spirito di “Vintage e Cerimonia”, l’evento in programma giovedì 3 luglio 2025 a partire dalle ore 19 nella suggestiva cornice di Villa Rosy, in via Terme di Traiano. L’iniziativa nasce da un’idea della designer Giorgia Cicatello ed è pensata per offrire un’esperienza immersiva e accessibile, dove la moda diventa linguaggio inclusivo e sostenibile.

L’evento si apre alle 19:00 con l’area espositiva e di vendita privata, in cui sarà possibile scoprire capi vintage d’autore, pezzi unici customizzati e le creazioni firmate da “Nodi e Fantasia” e dall’artista 3DB (Alberto Monachini), che collabora con Cicatello nella stampa 3D di accessori e elementi sartoriali innovativi.

Alle 20:30 prenderanno il via la sfilata e lo spettacolo di danza, accompagnati da una degustazione a cura de La Locanda a Villa Rosy: antipasti, fritti, pizza e vino in una formula apericena, per unire il piacere estetico a quello del palato. Info e prenotazioni: +39 392 767 3861 (WhatsApp).

