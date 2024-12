SANTA MARINELLA - "Sulle onde di Marconi" è il titolo del concerto che si terrà sabato 7 settembre alle ore 21:00 al Palazzo Comunale in via Cicerone 25, per festeggiare la nascita di Guglielmo Marconi.

Sergio La Stella, storico maestro del Teatro dell’Opera di Roma dove è stato direttore d’orchestra e pianista per 40 anni, dirigerà l' Orchestra delle Cento Città.

Un evento da non perdere, organizzato dal Comune di Santa Marinella - Città Metropolitana di Roma Capitale -Assessorato alla Cultura, con il contributo di Fondazione Cariciv e Comitato Nazionale Marconi.

L’evento è a ingresso libero.

