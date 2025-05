CIVITAVECCHIA – Lo scrittore Anthony Caruana torna al Salone del Libro di Torino per la sua ottava partecipazione, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama letterario italiano, questa volta oltre che come autore, nello specifico per parlare del suo ultimo romanzo Passaggi, anche in quanto curatore della collana “Schegge” per Bertoni Editore.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, dalle 12 alle 12:45, presso lo stand FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Padiglione 2, K157), dove Caruana modererà l’incontro dedicato proprio alla presentazione della collana “Schegge”, alla presenza degli autori Ruxandra Dragoescu, Valentina Di Ludovico e Roberto Meda. Una presenza ormai consolidata quella di Caruana al prestigioso evento editoriale di Torino, che anche quest’anno riunirà scrittori, editori e appassionati da tutta Italia e dall’estero.

«Sono molto emozionato – racconta – perché quest’esperienza, iniziata in maniera quasi hobbistica, oggi è diventata una vera professione. Il Salone del Libro è per me una tappa importante, sia dal punto di vista personale che professionale».

Non solo libri, però. Lo scrittore civitavecchiese sta lavorando anche su altri fronti: «Sono stato contattato per scrivere un racconto sul calcio che sarà incluso in un’antologia dedicata alle meteore sportive. Inoltre ho ultimato una sceneggiatura per un mediometraggio, e a breve partiranno le riprese».

Un percorso in costante evoluzione quello di Caruana, che continua a portare alto il nome della città anche nei più importanti contesti culturali nazionali. «Se qualcuno da Civitavecchia sarà al Salone, sarò felice di incontrarlo», conclude. Un invito che unisce passione per la scrittura e orgoglio civico, in uno dei momenti culturali più attesi dell’anno.

