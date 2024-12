CIVITAVECCHIA – Mercoledì scorso, presso l’Italian Pavilion allestito all’interno del magnifico l’Hotel Majestic in occasione della 77^ edizione del Festival del Cinema di Cannes, l’International Tour Film Fest ha presentato ufficialmente la sua 13^ edizione, che si svolgerà a Civitavecchia dal 2 al 6 ottobre prossimi.

La presentazione è stata curata dal presidente Piero Pacchiarotti e dal direttore artistico Antonio Flamini che, rivolti ad una platea di addetti ai lavori italiani e stranieri, hanno focalizzato l’importanza di un festival che abbraccia il territorio dell’Alto Lazio con l’intento di svilupparne le risorse, la cultura ed il turismo.

Sul palco si sono alternati con interventi e aneddoti, tanti amici del festival italiano e stranieri come il regista Christian Marazziti, l’attrice Ira Fronten, la responsabile dell’Eurasia Filmarket Elena Larionova.

Sono intervenuti anche il regista Angelo Antonucci e Franco Mariotti per il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani.

Con l’occasione sono stati assegnati i prestigiosi ITFF Cannes Award, riconoscimento alle eccellenze del mondo del cinema, a Laura Dell Colli Presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani Nastri d’Argento e Roberto Stabile Cinecittà Responsabile Special Project DGCA Ministero della Cultura.

In una sala gremita, presenti anche il produttore Angelo Bassi, la produttrice Lana Young della Panther Film Production, Stewen Willbur del The North Film Festival Sweden, Tamia Dow da Las Vegas, Frank Mannion responsabile della Swipe Films e il regista Carlo Tedeschi per la Fondazione Leo Amici.

L’International Tour Film Festival, che si terrà a Civitavecchia dal 2 al 6 Ottobre 2024 è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ, Comune di Civitavecchia, Enel, Molinari, Italia Nostra, Apidge, e Open Mind.

nella foto: Laura Delli Colli riceve l’ITFF Cannes Award dalle mani del Presidente Piero Pacchiarotti e del Direttore Artistico Antonio Flamini