CIVITAVECCHIA – Nuovo prestigioso traguardo per Leonardo Decarli, tra i più noti influencer e content creator italiani, originario di Civitavecchia. Il prossimo venerdì 23 maggio, alle 16, Decarli sarà tra i premiati della quinta edizione dei “Lazio Star Awards”, in programma nella Sala del Carroccio, all’interno del Campidoglio. Un riconoscimento importante, che arriva a coronare un percorso professionale costruito con talento, versatilità e grande comunicazione.

L’evento, nato nel 2021 da un’idea del presentatore e organizzatore di eventi Romano Diego Spiego, celebra ogni anno le eccellenze che si sono distinte nei campi di cinema, televisione, spettacolo, sport, giornalismo, cultura, moda, web, imprenditoria, musica e comicità. Tra i premiati dell’edizione 2025 figurano volti noti e amatissimi dal pubblico, come la giornalista Eleonora Daniele, l’attrice comica Cinzia Leone, il duo musicale I Jalisse, il fisico e divulgatore Valerio Rossi Albertini, oltre agli attori Samuele Carrino e Andrea Arru, protagonisti del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Tra questi, spicca il nome di Leonardo Decarli, che ha saputo costruire in pochi anni una carriera eclettica: youtuber della prima ora, attore, doppiatore, autore di sketch e parodie virali, Decarli è riuscito a raccontare la realtà con ironia, intelligenza e uno stile sempre riconoscibile. Con milioni di follower sui social, è oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni. Non solo. Il prossimo appuntamento con Decarli è all’Arena Milano Esto, il 21 giugno, con “La Vita è una Mer…aviglia”, spettacolo teatrale comico. «Nel 2017 ho iniziato a scrivere questo spettacolo, avevo voglia di raccontare un po’ di quello che accadeva dentro e fuori i social, le mie battaglie, le mie soddisfazioni, le mie insicurezze ed i miei successi – ha scritto Decarli – un anno fa Paolo Ruffini mi ha chiamato e mi ha proposto di fare qualcosa di diverso, qualcosa di unico, qualcosa che facesse arrivare alle persone chi è veramente Leonardo Decarli. Ed eccoci qua, “La vita è una mer...aviglia” andrà in scena, ci incontreremo di nuovo dopo 10 anni dall’ultima data. Sono qui a scrivere con le lacrime agli occhi perché non ho mai avuto un’opportunità del genere ma eccoci qua, di nuovo insieme, dal vivo. Voglio dedicarlo a nonna che per anni mi ha chiesto quando sarei tornato a recitare in un teatro, oggi non ci sei più ma so che quel giorno sarai al mio fianco a ridere e a “riprendermi” per ogni parolaccia che dirò».