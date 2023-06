TOLFA - "Suggestiva e importante la meravigliosa mostra dell'artista Simona Sarti che con le sue opere insieme alle ''parole'' di Agù invitano a riflettere". Ad esprimersi così l'assessora alla Cultura di Tolfa Tomasa Pala che invita tutti a visitare la mostra. "Simona Sarti, affezionata artista romana che da tanti anni coinvolge Tolfa delle sue iniziative artistiche di contaminazione, ci sorprende sempre - scrive l'assessora Pala - si tratta di un mostra particolarmente suggestiva che chiama in causa, invita a riflettere ad essere partecipi, a mettersi in gioco con trasporto ed empatia in un percorso di comunicazione itinerante. Sono particolarmente affascinata quando vedo espressa una forte sintonia tra immagine e scrittura in una dimensione di perfetto equilibrio espressivo. Trovo l'idea di Sarti e Argú estremamente moderna e di avanguardia come a voler rimarcare l' attenzione in un' epoca in cui l' immagine sembra prevalere, la volontà di tessere un equilibrio interiore ed esteriore verso una dimensione libera che supera i confini del tempo. Con questa mostra mi sembra si voglia ancora rimarcare la dimensione sociale dell'arte come ponte e strumento di equilibrio emotivo ed espressivo. Un bellissimo invito al pubblico a mettersi in gioco e superare i confini netti optando per la contaminazione e l' equilibrio delle diverse forme espressive".