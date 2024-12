CIVITAVECCHIA – Una serata magica alla Darsena con le Capinere che hanno stregato i presenti con lo spettacolo musicale “Lucevan le stelle...a Natale”.

Il “Trio le Capinere ensemble” ha trasportato tutti gli spettatori in una dimensione fatta di musica e magia, tra candele e riflessi sull’acqua di fronte alla terrazza della Darsena romana, la casa dei pescatori cittadini.

Una serata che ha lasciato il segno e per cui le Capinere hanno voluto ringraziare fortemente tutte le «persone che ci hanno aiutato a celebrare questo evento che è stato di una poesia e di una magia incredibile».

In particolare, «ringraziamo Civitavecchia, il cuore di questa città meravigliosa, la gente generosa che è venuta in massa, soprattutto ringraziamo gli angeli che sono venuti ad aiutaci: Ernesto Spinelli e suo figlio Alberto per l'audio e le luci – hanno spiegato - gli uffici della Bellettieri che insieme a quelli di Rct, ci hanno spalancato le porte e, i meravigliosi pescatori che ci hanno ospitato e salutato con le loro sirene dai pescherecci, Saverio Carrazza per le candele, il negozio "Tutto per la pesca" che ci ha regalato una scenografia d'incanto insieme al lavoro di Loredana Denaro. E poi ancora Claudio Tossio dell'Autorità portuale, Salvatore Cicatiello presidente della compagnia Marinai e Caratisti e ancora, Roberta Galletta, Patrizia Fiorucci e Valentino Arillo. Ancora l'assessore Simona Galizia che ha combattuto per la realizzazione dell'evento, il sindaco Ernesto Tedesco, il presidente dell'Autorità portuale Pino Mussolino, il vescovo Gianrico Ruzza. Ma ringraziamo anche tutti coloro che hanno tentato di ostacolarlo questo evento, perché se non l'avessero fatto, noi Capinere non avremmo potuto esibirci con tutta questa tenacia e amore. Grazie sinceramente a tutti con tutto il cuore delle Capinere ensemble e del meraviglioso staff Luca Mecarelli e Mario Massarotti».

Si sono esibite Maria Letizia Beneduce al violino, la 18enne Margherita Dispensa al violino, Fabiola Battaglini alla fisarmonica, la 15enne Eva Petrignani al violoncello e la soprano Sara Cresta.

