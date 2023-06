S. MARINELLA - Il 7 luglio alle 12, presso la sala dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia, l’avvocato Paolo Tagliaferri parlerà del suo ultimo libro Brucia Banzai. Il nuovo romanzo, edito da Armando Editore, sarà introdotto dagli avvocati Mary Dominici, presidente dell’Ordine degli avvocati e Andrea Miroli, presidente della Camera penale. Ma di cosa parla il libro? “Siamo a Santa Marinella e Riccardo Triari, avvocato surfista e sognatore con una passione sfrenata per la birra ghiacciata e le donne pericolose, viene incaricato dalla famiglia Caporeggiani, noti malavitosi di Ostia, di svolgere, affiancando la Procura della Repubblica, indagini difensive per capire chi possa aver ucciso Romolo Caporeggiani detto squaletto, capo famiglia ed ex terrore di Banzai beach, spiaggia culto del surf in Italia – dice Paolo Tagliaferri - intanto, i demoni che uno squaletto ormai consapevole e cambiato teneva a bada, consentendo a tutti di surfare in pace e in armonia, stanno per tornare. Riuscirà Triari, che sogna a occhi aperti la California e i boulevards di Los Angeles, a scoprire chi ha ucciso il guardiano di Banzai prima che gli incubi ritornino? Sarà in grado questo goffo ultraquarantenne che sbatte su ogni spigolo di casa, di amalgamare campioni internazionali e surfisti locali con vecchie amicizie criminali per strappare la spiaggia alle tenebre? La chiave di tutto è la ricomposizione della frattura delle fratture, quella tra Andrea Mirai, guru del soul surf, e Peter de Rio, il super sponsorizzato re delle onde giganti di Nazarè. Tra una sparatoria e l’altra, tra un disco di Bill Evans e uno di Lee Konitz, tra la nostalgia della giovinezza e la schiavitù esercitata dalla sua famelica gatta Mina, Triari, alle prese con l’odiato numero ventiquattro, i cartelli messicani e una relazione amorosa che può costargli la carriera, troverà ancora una volta il leash che lo riporterà sulla tavola, dimostrando che non c’è wipe out che possa fermare un perdente cocciuto e che il vero eroe è sempre quello che non sa di esserlo”.

