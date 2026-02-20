CIVITAVECCHIA – C’è anche Civitavecchia, con il suo Museo Archeologico Nazionale, tra i tre interventi di conservazione e restauro su opere e reperti di straordinario valore, avviati Direzione regionale Musei nazionali Lazio grazie alle erogazioni liberali effettuate attraverso Art Bonus da un unico mecenate – Fondazione Nazionale delle Comunicazioni. In particolare si tratta dell’intervento conservativo delle superfici lapidee della statua di “Athena Parthenos”, con attività di analisi preliminari, pulitura e consolidamento, per rimuovere depositi e patine alterate e preservare la materia originale del manufatto. Il costo previsto è di 15.000 euro tutti coperti da altrettanti erogazioni. Un’azione mirata a migliorare leggibilità e durabilità dell’opera, nel rispetto dei materiali e delle stratificazioni storiche.

