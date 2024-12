BAGNOREGIO - Ornella Muti protagonista a Civita luogo del pensare 2024.

Una serata emozionante quella di martedì 23 luglio al Belvedere Falcone e Borsellino di Bagnoregio. In tanti hanno voluto essere presenti per lo spettacolo “Racconti di cinema”, con cui l’attrice ha ripercorso la sua vita e carriera come protagonista del grande schermo.

Le prime due serate del festival hanno registrato una buona presenza di pubblico e conquistato l’interesse della stampa locale e romana. L’edizione 2024 continua con gli ultimi due appuntamenti di luglio con Claudio Cecchetto, previsto per la sera del 30 luglio, e Walter Veltroni il 31 luglio.

