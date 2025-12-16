MARTA - Durante il periodo Natalizio, la storica Torre dell’Orologio di Marta, in provincia di Viterbo, si trasforma grazie all’intervento di illuminazione architetturale dinamica realizzato da Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, in collaborazione con IST Impianti, azienda specializzata nel settore dell’impiantistica elettrica. Dal 21 al 31 dicembre, infatti, la torre si accenderà di rosso e prenderà vita con coinvolgenti giochi di luce che creano un’atmosfera gioiosa, rendendo il monumento ancora più suggestivo e visibile anche da lontano, stimolando la fantasia e incentivando il turismo durante le feste. Con i suoi 21 metri di altezza, la medievale torre dell’Orologio è uno dei simboli di Marta, di cui domina il centro storico e l’abitato, che affaccia sulle incantevoli sponde del lago di Bolsena. Recentemente la torre è stata restaurata e riaperta al pubblico nei fine settimana e durante i periodi di festa. Dal punto di vista illuminotecnico, la torre ha subito un significativo miglioramento: mentre in passato riceveva luce solo da alcune lanterne perimetrali, oggi le facciate ottagonali esterne godono di un’illuminazione dedicata. Grazie a questo intervento, la Torre dell’Orologio può contare su un’illuminazione scenografica e d’impatto, capace di valorizzarne e mettere in risalto i dettagli architettonici e storico-artistici nella vita quotidiana con luce bianca tradizionale, e di trasformarsi in occasione di ricorrenze ed eventi speciali, come le festività natalizie, attraverso scenari luminosi pensati ad hoc, con giochi di luce e colori suggestivi. «Insieme al nostro partner Signify, abbiamo incontrato sindaci, assessori, consiglieri comunali, tecnici, donne e uomini innamorati dei propri borghi e dediti ad un lavoro appassionato, volto alla conservazione e alla valorizzazione di paesi incantevoli, incastonati negli scorci di sorprendente bellezza tipici della regione della Tuscia. Questa collaborazione ci ha permesso di avvalerci di un partner di primaria importanza che ha saputo supportarci negli studi tecnici e nella elaborazione dei progetti. Ringraziamo quindi Signify per questo tempo che ci siamo reciprocamente dedicati e per avere insieme riscoperto il piacere di dare corso a progetti pregevoli, nell’appagante convinzione di aver fatto qualcosa che lasceremo, con orgoglio, alle future generazioni», ha commentato Massimiliano Meschini, Amministratore Unico di IST Impianti.

In particolare, sono stati installati 70 proiettori Led Philips Uniflood C Pro abbinati alla piattaforma per la gestione dell’illuminazione connessa di Interact Landmark di Signify. Appositamente progettati per l’illuminazione architetturale dinamica di monumenti, ponti, facciate e spazi aperti, i proiettori della famiglia Uniflood C Pro sono una soluzione elegante e compatta, in grado di offrire luce di altissima qualità alloggiando tutti i componenti elettrici nella parte posteriore dell’apparecchio. Grazie a Interact Landmark i proiettori possono essere gestiti completamente da remoto, impostando scenari luminosi personalizzati e cambiandoli in base all’occorrenza, ad esempio in caso di ricorrenze o eventi speciali. «Siamo davvero orgogliosi di avere avuto l’opportunità di illuminare, insieme al nostro partner IST Impianti, un monumento storico e molto amato dalla comunità locale come la torre dell’Orologio di Marta. Non finisco mai di stupirmi quando, a seguito di un intervento di illuminazione architetturale dinamica, monumenti e luoghi storici riprendono vita, tornando letteralmente a splendere. Sono convinto che in un Paese come l’Italia la luce possa davvero fare la differenza quando si tratta di valorizzarne il patrimonio storico-artistico, permettendo a quanti lo conoscono già di vederlo sotto una nuova luce e stimolando in chi ancora non lo conosce la curiosità di scoprirlo», ha concluso Andrea Bernardini, Commercial Leader settore Public di Signify Italia. «Ringrazio di vero cuore le società che hanno permesso la realizzazione di questo intervento che ha valorizzato la Torre di Marta e rappresento in questa sede anche l’apprezzamento di tutta la cittadinanza che ha manifestato un notevole apprezzamento con numerosi commenti entusiastici per l’intervento», ha commentato anche il sindaco di Marta Maurizio Lacchini.

