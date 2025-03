VITORCHIANO - E’ stato presentato nella sala consiliare del Comune, il decimo volume della collana editoriale per ragazzi "I Quaderni della Tuscia", dal titolo "Il Moai, un ragazzo coraggioso e il rabbino". Il libro, scritto dall'autrice Roberta Mezzabarba, è un'opera che celebra la storia e le tradizioni locali di Vitorchiano, arricchita da illustrazioni vivaci e racconti che si intrecciano con il cuore del territorio. L'evento, che ha attirato numerosi cittadini e appassionati di cultura, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Ruggero Grassotti, dell'assessore Federico Cruciani, del consigliere Marco Salimbeni, e naturalmente dell'autrice Roberta Mezzabarba, che ha presentato il libro al pubblico. Non sono mancati gli interventi degli scrittori Plinio Vagnozzi e Gilberto Pettirossi, che con aneddoti e poesie dialettali hanno arricchito il pomeriggio, portando un tocco di tradizione e di calore umano all'incontro. Il volume è un racconto che affonda le radici nelle tradizioni locali, un omaggio a Vitorchiano e alla sua storia, ma anche una finestra aperta su un mondo ricco di significati profondi. Il Moai, protagonista del libro, è un ragazzo coraggioso che affronta le sue sfide con determinazione, ma è anche simbolo di quella forza che si ritrova nelle storie di ogni comunità, in grado di resistere e crescere nel tempo. Un aspetto particolarmente apprezzato del volume è la capacità di trasmettere valori universali attraverso una narrazione che parla ai giovani lettori, ma che è anche un invito a riscoprire la storia e le tradizioni locali.

