SUTRI – La sagra del Fagiolo, giunta alla 49esima edizione, accende i motori per il weekend.

Tutto pronto, con la pro loco che ha organizzato l’evento per sabato 9 e domenica 10 settembre in piazza Pisanelli, teatro di spazi per l’enogastronomia, musica e intrattenimento. Una festa che vuole ripetersi, dopo il successo dello scorso anno che ha superato ogni attesa. Il fagiolo, come si sa, è un prodotto tipico della Tuscia, una verdura che è molto apprezzata che sarà cucinata in tutte le salse da mani sapienti. Ecco perché sabato e domenica prossimo a Sutri si riverseranno centinaia di persone che potranno rivedere una sagra storica che si avvicina ai 50 anni.

Una manifestazione che la stessa Pro loco ha messo a punto allestendo stand e banchetti per la degustazione del fagiolo, oltre a tanta musica e spettacoli.