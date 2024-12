ALLUMIERE - Entra nel vivo la rassegna "Incontrarte 2024". Arte, cultura, danza, teatro e appuntamenti letterari stanno facendo e faranno ancora (fino all'inizio di settembre) da protagonisti per allietare le serate nel Comune di Allumiere. La rassegna “Incontrarte 2024”, realizzata in collaborazione con Enel, è in pieno svolgimento e ad ogni appuntamento vede la partecipazione di molti cittadini e visitatori, che scelgono di trascorrere le serate all’insegna della sostenibilità, del confronto su temi culturali e artistici. Gli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni rappresentano nuove opportunità di svago e di approfondimento. Tra gli altri, venerdì sera in piazza della Repubblica ha avuto un grande successo “Neapolis", spettacolo di Gino Saladini e Antony Caruana. Grande successo anche per lo spettacolo di danza del Centro Artistico di Marilena Ravaioli. Intanto in paese cresce l'attesa per lo spettacolo della Compagnia Teatrale Allumiere: martedì 13 agosto il fantastico cast, diretto dal bravissimo regista...., porterà in scena l'esilarante commedia: “Il Matrimonio era ieri”. Venerdì 30 agosto, invece, nella splendida location del parco del Risanamento si svolgerà la serata finale della VI edizione del premio letterario “Femminile plurale”. Da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre sarà allestita, come ogni anno, la 46^ edizione “La Ferrata” mostra di pittura scultura e manufatti artistici. Gli appuntamenti dei prossimi giorni si aggiungono agli eventi che si sono susseguiti da inizio luglio tra i quali il Festival della Poesia Vernacolare dell’Alto Lazio. «L’interesse manifestato a ogni appuntamento dalla cittadinanza e dai visitatori dimostra la validità della scelta di puntare sulla cultura e sull’arte per allietare le serate estive effettuata dal Comune di Allumiere - spiega il sindaco Luigi Landi - a ogni occasione il dibattito è sempre molto interessante e le rappresentazioni di grande validità. Ringrazio tutte le associazioni per l’organizzazione e tutti i cittadini per la partecipazione e colgo l’occasione per invitare tutti a venire a vedere tutti i prossimi eventi previsti nella rassegna e nella programmazione del Comune di Allumiere».

