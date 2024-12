UN VIAGGIO Klezmer nella Tuscia. Questa l’avventura di un quartetto di musicisti che proviene da Amburgo e si appresta a fare tappa in alcuni borghi del Viterbese. Si tratta della “A Mekhaye Klezmer ensemble”, compostya da Taly Almagor (violino), Stefan Goreiski (fisarmonica, voce, percussioni e recitazione), Anna Vishnevska (voce e chitarra), Maike Spieker (clarinetto e clarinetto basso). Si esibiranno a Celleno venerdì 17 maggio (alle 21) al convento in via Roma, poi nel borgo di Chia (Soriano nel Cimino) alle 21,30 di sabato 18 maggio. Quindi una tappa a Civita di Bagnoregio, prevista nella chiesa di San Donato (alle 18) per domenica 19 maggio e la chiusura a Bagnoregio nella Casa del Vento il giovedì 23 maggio alle 19. La musica Klezmer è quel repertorio antichissimo degli ebrei girovaghi in grado di far ballare, cantare ma anche commuovere e pregare chi li ascoltava. Come in tutte le esibizioni klezmer saranno presenti anche una serie di brani lenti e rapsodici come le Doine o i Khosidl durante i quali i musicisti esprimeranno le loro capacità tecniche e melodiche nelle tipiche improvvisazioni. Un’occasione unica per conoscere una cultura antichissima. Il tutto è realizzato con il patrocinio e il sostegno di Comune di Celleno, comune di Bagnoregio e Casa Civita.

