BOMARZO – Sotto una pioggia battente e dopo ben 12 false partenze, il rione Madonna del Piano conquista per il secondo anno consecutivo il Palio di Sant’Anselmo, grazie al cavallo Unamore montato da Alessandro Cersosimo. Una vittoria sofferta e meritata che arriva al termine di una corsa emozionante, segnata dalle difficili condizioni atmosferiche e dal rischio di un nuovo rinvio, dopo quello di domenica scorsa per pista impraticabile.

La storica competizione, che affonda le sue radici nel XVII secolo, si è svolta come da tradizione in località Fossatello nell'ambito della 52esima edizione della Sagra del Biscotto di Bomarzo. Cinque i rioni in gara: Dentro (Dreeher – Marco Bitti), Borgo (Ercoli AA – Alessio Migheli), Poggio (Caveau – Diego Minnucci), Croci (Benito AA – Vincenzo Turco) e Madonna del Piano (Unamore – Alessandro Cersosimo). Nonostante le numerose difficoltà, i cavalli sono riusciti a prendere il via, regalando tre giri di pista carichi di emozione e adrenalina al pubblico presente. Alla fine, il rione Madonna del Piano ha trionfato, conquistando l'ambito stendardo che verrà custodito nella chiesa del rione fino alla prossima edizione. Il Palio di Sant’Anselmo rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità di Bomarzo.

I festeggiamenti in onore di Sant’Anselmo, vescovo e signore di Bomarzo vissuto nel VI secolo, si tengono ogni anno dal 22 al 25 aprile e vedono protagonisti anche la celebre Sagra del Biscotto, giunta quest'anno alla sua 52esima edizione. Secondo la tradizione, il famoso biscotto di Sant’Anselmo – simile a una ciambella – nacque proprio per volontà del vescovo, che volle offrire ai pellegrini un pane dolce lungo il cammino della Via Francigena. Ancora una volta, Bomarzo ha saputo onorare la sua storia e le sue tradizioni, con una manifestazione che, nonostante le avversità del tempo, ha mostrato il forte spirito di appartenenza e la grande passione della comunità.

