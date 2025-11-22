CIVITAVECCHIA – A 14 anni, la civitavecchiese Gemma Costantini, ragazza di origini vietnamite, è entrata a pieno titolo nel mondo delle grandi produzione televisive. Il suo volto appare infatti nella nuova serie evento “Sandokan”, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, dove interpreta Huri, una ragazzina della tribù dei Dayak.

Il percorso che ha portato Gemma sul set non è stato facile: ha superato un provino in inglese, per poi recitare in una serie internazionale affianco a nomi di calibro come Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e John Hannah. Le riprese si sono svolte in ambienti complessi, tra dialoghi in inglese e nei dialetti delle popolazioni native del Borneo, con la guida di un “dialogue coach” e la presenza di stuntman per le scene più avventurose. Nonostante il suo ruolo sia relativamente piccolo, Gemma ha lavorato per otto giorni intensi sul set, diretto dai registi Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Per Gemma, però, questa non è una novità assoluta: ha già alle spalle la partecipazione a più di 40 produzioni. Ha iniziato giovanissima – già a 3 anni – con film, serie tv e spot pubblicitari. Tra i suoi lavori, anche un ruolo nel drama “Svegliati amore mio”, diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e in spot per grandi marchi come Benetton, Diesel e Brums. Ha anche posato per il settimanale Oggi, insieme a Antonella Clerici, ed è apparsa sulle passerelle di Pitti Bimbo sfilando per diversi brand.

Ma Gemma ha ben chiara la sua visione del futuro: studentessa brillante al primo anno del liceo scientifico delle scienze applicate all’Istituto Marconi, spiega che queste esperienze le sembrano “un gioco”, ma che da grande non immagina di restare nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno è infatti quello di diventare medico.

Le riprese di Sandokan – cominciate ad aprile 2024 – si sono svolte in varie location, tra Formello (Roma), Toscana, Calabria (dove è stata ricostruita la colonia britannica di Labuan a Lamezia Terme) e anche nell’isola di La Réunion. “Sandokan” debutterà in Italia su Rai 1 a partire da lunedì 1° dicembre 2025, in quattro serate, per un totale di otto episodi.