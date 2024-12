LADISPOLI - Torna questa sera il Simposio Etrusco, giunto alla sua 30esima edizione. Durante lo spettacolo in programma alle 22 in piazza Rossellini, rivivranno personaggi (tutti figuranti volontari della Pro Loco di Ladispoli) come l’augure, l’aruspice, il lucumone con la principessa, lo scriba, i dignitari, i nobili romani ed etruschi. Sul palco sarà rievocata la celebrazione del matrimonio tra Velthur, principe etrusco, e Flavia, nobile romana, figlia del console romano, per saldare ulteriormente i legami tra le due città. Al matrimonio seguirà un sontuoso banchetto ricco di spettacoli di ogni genere per festeggiare l’amicizia tra le due città. Lo spettacolo sarà allietato da musicisti, con riproduzione di strumenti antichi, danzatori, acrobati, lottatori, giocolieri col fuoco. Gli effetti particolari delle luci e l'atmosfera saranno emozionanti e suggestive.

Il corteo dei figuranti alle 21:30 partirà da piazzale Roma per raggiungere Piazza Rossellini.

