CERVETERI - La magia del Natale entra nel Teatro Tenda del Campus Etruria di Piazza Aldo Moro a Cerveteri. Questo pomeriggio spazio al teatro e a “La vera storia di Babbo Natale”, uno spettacolo interattivo che porterà i bambini in un viaggio nel profondo Nord del Mondo, dove scopriranno le vere origini di Babbo Natale. Protagonisti, oltre a Santa Claus, l’Elfa Caramella e Nicholas, il falegname che costruiva i giocattoli per tutti i bambini del villaggio e che attraverso un magico incidente, arriverà al paese degli Elfi dove accadrà la magia più grande di tutti i tempi. Durante lo spettacolo, laboratori creativi dove i bambini potranno decorare la loro pallina di Natale e scrivere una letterina da consegnare a Babbo Natale in persona. Un’esperienza immersiva, tra laboratori creativi e spazi ludici. In scena, Odette Piscitelli e Gianluca Ernia della compagnia “Le Odissere”. L’appuntamento è per le 17 e l’ingresso è libero e gratuito.

