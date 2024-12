Dopo l’attore Kim Rossi Stuart a spasso per il Christmas village con la moglie Ilaria Spada e i due figli, un altro vip è approdato nel capoluogo. E non uno qualunque, anzi: si tratta del personaggio più chicchierato dell’ultimo anno e mezzo: si tratta di Ilary Blasi, conduttrice televisiva ed ex moglie del calciatore Francesco Totti.

La Blasi è stata immortalata al Bioresort Parco dei Cimini, noto locale che si trova nei pressi della frazione di Bagnaia, noto per la tranquillità che sicuramente ha permesso di essere scelto alla celebrità televisiva.

Con lei il compagno tedesco, l’imprenditore, Bastian Muller, e la terza figlia, Isabel, avuta dall’ex marito Francesco Totti il 10 maro 2016. Proprio la bellissima bambina è stata protagonista di alcune storie Instagram della mamma, cui somiglia tantissimo, che l’ha ripresa mentre gioca nel parco con un animatore del locale.

Nella foto di copertina, pubblicata dal ristorante, il maitre e lo chef del locale, sicuramente entusiasti di aver ricevuto una visita così gradita.

