BOMARZO – Parte dal parco dei mostri il viaggio delle Winx alla scoperta delle bellezze dell’Italia.

Proprio dal paesino della Tuscia, infatti, che inizia la nuova serie di Iginio Straffi che ha come protagoniste le amatissime fatine conosciute in tutto il mondo.

La mini serie inedita Winx Club – La Magia dell’Italia è stata realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Rainbow. Le fatine sono le protagoniste di otto avvincenti episodi di “un viaggio speciale per far conoscere alcune località insolite d’Italia, dove l’incontro tra bellezza, storia e cultura prende forma in vere e proprie gemme rare, come quelle che le fate troveranno durante il loro viaggio che prende il via proprio dall’ affascinante parco di statue leggendarie. Il viaggio delle cinque protagoniste sarà doppiato in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese) e diffuso all’estero attraverso la rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura. Una vetrina internazionale di tutto rispetto insomma che non potrà che amplificare ulteriormente la notorietà del Parco dei Mostri a livello mondiale.