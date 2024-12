Domenica 17 marzo 2024, nell'atmosfera vibrante della rinomata Maratona di Roma, il trio d'autore ha incantato per il terzo anno consecutivo i presenti con la loro musica avvolgente e coinvolgente. Quest'anno, come sempre, la loro posizione privilegiata era di fronte al maestoso Castel Sant'Angelo, sul suggestivo Ponte Vittorio Emanuele, regalando un'esperienza sonora indimenticabile sia per gli spettatori che per i corridori.

Guidato dal talentuoso Max Romagnolo, ideatore e fondatore del progetto musicale locale, il trio ha continuato a riscuotere successo dopo successo, diventando ormai una presenza attesa e amata all'interno di uno degli eventi sportivi e culturali più importanti d’Italia.

La magia di fronte al Castel Sant'Angelo, con il Tevere che scorreva placido sotto il Ponte Vittorio Emanuele, è stata amplificata dalle note suonate con maestria dal trio, che ha saputo catturare l'energia dell'evento e trasformarla in melodie che hanno reso ancora più memorabile l'esperienza dei presenti e dei partecipanti che ad oggi passaggio batteva le mani e partecipava.

Non è solo la bravura tecnica dei musicisti a rendere speciale questa esibizione, ma anche la passione e l'amore per la musica che traspare da ogni loro nota. Max Romagnolo, insieme ai suoi compagni di trio, ha dimostrato ancora una volta di possedere un talento unico nel saper trasmettere emozioni attraverso la musica, coinvolgendo il pubblico in un viaggio sonoro che ha reso la Maratona di Roma ancora più indimenticabile.

L'entusiasmo e l'apprezzamento del pubblico sono testimoni del successo crescente di questo progetto musicale locale, che continua a conquistare nuovi fan ad ogni esibizione. La passione e la dedizione di Max Romagnolo e del suo trio d'autore sono un esempio di come la musica possa unire le persone e trasformare un evento sportivo in un'esperienza artistica indimenticabile.

Con il terzo anno di successi alla Maratona di Roma, il trio d'autore capitanato da Max Romagnolo conferma il suo status di fenomeno musicale locale da tenere d'occhio, regalando emozioni e melodie che resteranno impresse nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltarli di fronte al suggestivo scenario di Castel Sant'Angelo.