TARQUINIA – Sono cinque gli appuntamenti teatrali pomeridiani dedicati ai più piccoli per la stagione invernale 2023/2024 al Teatro Comunale Rossella Falk.

Si parte il 9 dicembre con il primo pomeriggio teatrale a completare il già ricco palinsesto di eventi che costelleranno il Natale di Tarquinia. Con gli Eccentrici Dadarò “Babbo Natale e la notte dei regali” di Michela Cromi e Simone Lombardelli, verrà messa in scena una commedia ambientata la viglia di Natale e liberamente ispirata a “Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Matthaeus Muller.

Il 13 gennaio sarà la volta del Teatro delle Apparizioni con “Il tenace soldatino di piombo”, un film da palcoscenico di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara. Una reinterpretazione della celeberrima fiaba di Hans Christian Andersen che rivede protagonisti il soldatino di piombo e la sua ballerina.

A febbraio, il 3, sarà l’Accademia Perduta - Progetto G.G. ad andare in scena con “Streghe”, di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. Un racconto tra magia e verità che echeggia l’opera letteraria di Roald Dahl. Una produzione dell’Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il 24 febbraio Giallo Mare Minimal Teatro salirà sul palco con “La regina delle nevi. Battaglia finale”, liberamente tratto da La Regina delle Nevi di Renzo Boldrini, Michelangelo Campanale con Alice Bachi per la regia di Michelangelo Campanale.

A concludere la stagione teatrale per tutta la famiglia il 10 marzo sarà Twain Physical Dance Theatre in “Little Something. Un grande amore senza fine”, per la regia e coreografia di Loredana Parrella ambientato nel metrò parigino.

Un’occasione preziosa per far assaporare ai più piccoli l’atmosfera magica che solo la suggestione di un teatro può regalare.

Con il patrocinio di Ministero della Cultura, Comune di Tarquinia, Regione Lazio e Atcl.

Gli spettacoli sono consigliati dai 4 anni di età. Biglietto unico 5,00€.

Prevendita: Infopoint Barriera San Giusto 0766.849282 o su www.bigliettoveloce.it