CIVITAVECCHIA – Dopo cinque stagioni di informazione, approfondimento e intrattenimento, Studio5 saluta il suo pubblico con un grande evento in diretta: “100 Studio5”, la centesima e ultima puntata del programma, andata in onda ieri alle 16, per celebrare un traguardo simbolico e salutare i telespettatori nel modo più autentico: con loro, in diretta, dallo Studio 5 del centro di produzione televisiva Torre Europa, lo storico luogo da cui ha preso il nome l’intera trasmissione. Per cinque anni consecutivi, ogni venerdì pomeriggio, Studio5 ha conquistato il pubblico con il suo stile diretto, accessibile e partecipativo, affrontando l’attualità con spirito critico e uno sguardo giovane. Con oltre 150 ore di diretta, decine di ospiti e rubriche, il programma ha rappresentato uno spazio aperto di confronto e racconto, dando voce a storie, idee e opinioni. A condurre questa puntata-evento Andrea Grasso, primo conduttore del programma, direttore di produzione e volto simbolo di Studio5, tra gli ideatori della trasmissione insieme a Simona Zintu, che ne ha accompagnato l’intero percorso dalla prima all’ultima stagione. Accanto a lui, in studio, anche le prime conduttrici e i conduttori che hanno fatto parte della squadra nel corso delle cinque stagioni, per un momento di ricordo, confronto e saluto collettivo. Ospiti speciali di questa puntata, alcuni dei protagonisti apparsi nel corso degli anni, insieme a membri della Squadra Studio5: operatori, tecnici, addetti alle macchine, personale di regia e produzione – il cuore pulsante dietro le quinte del programma. «Chiudere un programma è sempre difficile – ha dichiarato Andrea Grasso - ma quando guardo indietro, vedo persone, voci, momenti veri. Questo viaggio lo abbiamo fatto insieme, passo dopo passo, parola dopo parola. Non porterò con me solo ricordi, ma gratitudine. Immensa. Non è solo la fine di un programma, è il saluto a un pezzo della mia vita, un'esperienza che mi ha insegnato tanto e che mi ha permesso di imparare ogni giorno, migliorando insieme a tutti coloro i quali hanno preso parte a questo grande progetto. Spero che, in questo tempo passato insieme, siamo riusciti a trasmettervi tutto ciò che Studio5 ha significato per noi, che vi abbiamo lavorato instancabilmente». La trasmissione è una produzione Monte-Claire SBM Media-Entertainment, in collaborazione con Retimedia, due realtà editoriali con identità complementari. La prima, una giovane casa di produzione, si distingue per un linguaggio innovativo e una forte vocazione sperimentale, orientata alla creazione di nuovi format e alle produzioni multimediali originali con particolare attenzione al digital e allo streaming e alle nuove modalità di fruizione dei contenuti, ha fatto del suo linguaggio giovane e crossmediale il proprio tratto distintivo. La seconda, erede della cultura della stampa tradizionale, si distingue per l’attenzione all’informazione solida, autentica e verificata, con un approccio editoriale rigoroso e orientato alla qualità dei contenuti. Insieme, condividono una visione comune: valorizzare il racconto della società attraverso linguaggi televisivi attuali, accessibili e coinvolgenti.