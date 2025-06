CIVITAVECCHIA – Il prossimo 25 giugno alle 17.30, presso l’Aula Pucci, si terrà un incontro aperto a tutte le Associazioni Culturali del territorio. L’iniziativa vuole rappresentare un primo passo concreto verso la costruzione di una rete stabile e operativa tra le realtà culturali locali.

L’invito è rivolto a tutte le associazioni culturali di Civitavecchia e mira alla creazione di un coordinamento tra le varie realtà, per promuovere iniziative comuni e rafforzare il tessuto culturale cittadino attraverso il dialogo, la collaborazione e la valorizzazione delle rispettive competenze.

Come sottolinea l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti, «Civitavecchia ha una ricchezza culturale straordinaria, fatta di persone, storie e competenze diverse. Questo incontro vuole essere il punto di partenza per un lavoro condiviso, continuo e concreto. Mettere in rete le nostre energie significa dare forza alla cultura e, con essa, all’identità della città».

L'incontro è aperto a chiunque voglia contribuire alla costruzione di un modello partecipativo e inclusivo, in cui ogni voce culturale possa trovare spazio e riconoscimento.