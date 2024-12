La compagnia “I fuori copione” presenta lo spettacolo teatrale di beneficenza “Il paese è piccolo… E la gente mormora” da un’idea di Luigi Pirandello, sabato 25 maggio ore 20,30 al teatro San Leonardo di Viterbo.

L’ingresso è libero con donazione volontaria dedicata al sostegno delle attività della Caritas diocesana di Viterbo.

«La serata rappresenta un’occasione per stare insieme e regalarci emozioni, immaginazione e cultura. Il teatro è un’opportunità per la nostra comunità, uno spazio per confrontarsi e vivere la socialità» commentano dalla Caritas cittadina.

Lo spettacolo della compagnia “I Fuori Copione” è un rito di beneficenza dedicato alla Caritas diocesana di Viterbo, che ogni anno si rinnova e che vede nei cittadini della provincia di Viterbo gli interlocutori perfetti con i quali condividere tutta la magia che il teatro ha da offrire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA