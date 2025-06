CAPRAROLA - Dopo l'emozionante esibizione di Fabrizio Bosso a Civita di Bagnoregio, il Tuscia in Jazz for Sla prosegue il suo viaggio tra le location più suggestive della Tuscia, approdando questa volta in un gioiello architettonico unico: Palazzo Farnese a Caprarola.

Domani (sabato 28 giugno), alle ore 21, il maestoso scenario di Palazzo Farnese ospiterà un concerto imperdibile che vedrà protagonisti due nomi di spicco del jazz italiano e internazionale: Rita Marcotulli ed Enzo Pietropaoli. L'evento è realizzato grazie al prezioso contributo del Comune di Caprarola e al patrocinio delle Dimore Storiche del Lazio. Sarà un'occasione unica per immergersi nelle sonorità raffinate e innovative di due artisti che hanno segnato la storia del jazz contemporaneo, il tutto in una cornice di rara bellezza. L'ingresso è libero, con la possibilità di effettuare donazioni facoltative a favore della ricerca contro la Sla, continuando così l'importante missione benefica del festival.

Di seguito, una breve panoramica sui due eccezionali musicisti che si esibiranno a Caprarola. Rita Marcotulli è una delle pianiste e compositrici più apprezzate e originali del panorama jazzistico italiano. Nata a Roma, ha iniziato lo studio del pianoforte giovanissima, diplomandosi al Conservatorio di Santa Cecilia. La sua carriera è costellata di collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Chet Baker, Dewey Redman, Kenny Wheeler, e Pat Metheny, solo per citarne alcuni. Il suo stile è caratterizzato da una liricità profonda, un tocco raffinato e una grande capacità di esplorare diverse sonorità, spaziando dal jazz più tradizionale a incursioni nella musica etnica e contemporanea. È stata la prima donna a vincere il prestigioso "Top Jazz" come miglior musicista italiano. Enzo Pietropaoli, contrabbassista e compositore, è una figura centrale del jazz italiano da oltre quarant'anni.

La sua versatilità e il suo virtuosismo lo hanno portato a collaborare con un'impressionante lista di musicisti di fama mondiale, tra cui Enrico Rava, John Abercrombie, Mal Waldron, e Paul Bley. Fondatore di progetti innovativi come il "Doctor 3", trio pluripremiato, Pietropaoli è noto per la sua profonda musicalità, la sua solida tecnica e la capacità di creare interplay unici. Il suo contrabbasso è un pilastro ritmico e melodico. «Non mancate a questo appuntamento straordinario con il grande jazz e la solidarietà», fanno sapere gli organizzatori.

