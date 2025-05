CANEPINA - I sapori autentici della tradizione tornano ad animare Canepina con il Festival dei Maccaroni Canepinesi, un appuntamento enogastronomico che vuole esaltare e valorizzare il piatto simbolo della cucina locale: i maccaroni canepinesi, noti anche come fieno.

Le date dell’evento sono domenica 18 e domenica 25 maggio 2025 per le cene semifinali e domenica 8 giugno per la cena finale, tutte ospitate nella suggestiva cornice del chiostro dell’ex convento in cui ha sede il Museo delle Tradizioni Popolari (Largo Maria de Mattias). Quattro ristoratori del posto – rappresentanti di altrettante categorie (trattoria, ristorante, agriturismo, home restaurant) – si sfidano proponendo al pubblico due assaggi di maccaroni al ragù classico e altri due frutto della creatività di ciascuno. I piatti saranno serviti in forma anonima e valutati da una giuria popolare: saranno gli stessi commensali che partecipano alla cena a decretare il giudizio, senza però sapere da chi provengano le preparazioni. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2024-2025 e vuol celebrare, al di là della competizione, la vera stella della manifestazione: i maccaroni canepinesi, una pasta lunga e sottile, prodotta artigianalmente secondo un’antica ricetta tramandata da generazioni. Un’eccellenza gastronomica unica nel contesto regionale e pluripremiata, nonché tutelata dal disciplinare De.Co. adottato dal Comune di Canepina. La preparazione richiede tempo, maestria e un profondo rispetto delle tecniche tradizionali: valori che la comunità locale custodisce e tramanda con orgoglio. La prenotazione è obbligatoria. Il menù di ogni serata, al prezzo fisso di 25 euro, include antipasto, quattro assaggi di maccaroni, dolce, acqua e vino. Info e prenotazioni: 0761.1871003 (WhatsApp), 389.2749453 (Francesco), 320.2348103 (Luca).

