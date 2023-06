ASSISI – Un’emozione grandissima per il gruppo di preghiera e Coro Padre Pio di Nepi che, con la partecipazione straordinaria del tenore internazionale Roberto Cresca, domenica scorsa si sono resi protagonisti di un grande evento ad Assisi in connubio fra musica e fede. Accompagnati da padre Innocenzo sono stati accolti nella cittadina umbra con grande generosità dai frati del Sacro Convento e dopo aver ammirato le bellezze di luoghi famosi in tutto il mondo, alternando momenti di spiritualità e convivialità sulle orme di San Francesco e del beato Carlo Acutis, hanno animato un’importante Celebrazione Eucaristica della Basilica di Assisi presieduta da Fra Charles di origini maltesi. È stato il tenore Roberto Cresca, come ospite speciale, con la sua inconfondibile voce ad incantare i presenti eseguendo alcuni brani scelti dai frati, mentre il Coro Padre Pio ha animato altri momenti della Messa, onorati di esibirsi in un luogo tanto famoso e intervallando il celebre tenore.

Le personalità civili e religiose presenti insieme al pubblico delle grandi occasioni si sono detti molto soddisfatti della straordinaria esibizione, grazie all’eccellente qualità del coro e alle interpretazioni eccezionali del tenore Cresca, tanto da richiedere presto una futura esibizione nella Basilica di Assisi. Il Coro di Padre Pio si dedica da anni con fede ed impegno all’animazione liturgica della Messa domenicale della parrocchia di Nepi e con il gruppo di preghiera e l’Associazione L’ Attesa si rendono spesso promotori di eventi, ringraziano tutti gli intervenuti ad Assisi, dando appuntamento a future iniziative, sempre nell’intento che attraverso la musica, la preghiera e la convivialità si possano suscitare momenti di speranza e fraternità nelle persone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA