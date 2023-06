CIVITAVECCHIA – Il Cinema torna nello spazio polivalente della Memoria Ritrovata di via Piave 3 con un evento per promuovere la difesa dell'ambiente. L’appuntamento è per domani alle 18.

Saranno presentati a Civitavecchia due corti ambientalisti distopici, "Io Plastica" e "Green" della durata totale di 20 minuti del regista e scrittore Gualtiero Serafini, con la sceneggiatura dello stesso Serafini e di Margherita Lamesta Krebel per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli legati alla smisurata diffusione delle microplastiche e all'abuso di energia e di tecnologia rispetto a quello che la natura offre da sempre.

«Sarà una bella e importante partecipare per confrontarsi, informarsi e cercare di trovare il modo e i mezzi affinché ognuno possa dare il suo contributo facendo la sua piccola parte per proteggere e migliorare l'ambiente in cui vive, anche e soprattutto a Civitavecchia – ha spiegato Roberta Galletta – città e comunità da decenni martire dell'inquinamento. La partecipazione libera e gratuita».