CIVITAVECCHIA – Una serata all’insegna della comicità, della cultura e del talento giovanile. Sabato sera alle 20,30 al teatro Traiano andrà in scena “I Promessi Sposi”, prima produzione originale firmata dalla Scuola di Recitazione Studio 3D, realtà sempre più attiva nel panorama culturale cittadino.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito e senza prenotazione, è ispirato alla celebre rivisitazione del capolavoro manzoniano realizzata negli anni ’90 dal leggendario Trio formato da Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez. Un adattamento brillante e ricco di verve comica, capace di fondere ironia, ritmo e riferimenti colti, trasformando una pietra miliare della letteratura italiana in un’esilarante esperienza teatrale.

Sul palco ci saranno gli allievi del corso Actor Studio 3D, giovani attori formati all’interno della scuola, che porteranno in scena uno spettacolo frutto di mesi di preparazione, prove e lavoro di squadra. A dirigere il progetto, come sempre, Pietro Morachioli, attore e regista, co-fondatore di Studio 3D insieme a Mattia Matacera, imprenditore e produttore dello spettacolo.

Fondata nel 2019 da Mattia e Pietro e attiva con i primi corsi dal settembre 2020, Studio 3D ha sede in via Sofia de Filippi Mariani, presso il Centro Commerciale "I Mulini" e propone corsi di recitazione per tutte le età, dai bambini fino agli adulti. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la scuola ha saputo crescere anno dopo anno, grazie a una proposta formativa solida e a un approccio che unisce professionalità e leggerezza. Oggi Studio 3D è diventato un punto di riferimento per chi, a Civitavecchia e dintorni, desidera avvicinarsi al mondo della recitazione in un ambiente stimolante, dinamico e accogliente. In questo percorso di crescita e affermazione si inseriscono perfettamente anche le masterclass previste per il mese di giugno, rivolte esclusivamente agli studenti della scuola: il 5, 12 e 13 giugno con Francesco Venditti, attore, doppiatore e direttore di doppiaggio, il 18 e 20 giugno con Elisabetta Tulli, cantautrice, attrice e autrice, il 16 e 25 giugno con Stefania Rodà, casting director, acting coach e Premio David di Donatello 2025. Un’occasione formativa preziosa, pensata per offrire agli allievi l’opportunità di confrontarsi con professionisti di altissimo livello.

«Siamo emozionati – commenta Pietro – perché per la prima volta presentiamo una produzione interamente nostra, con un testo che abbiamo adattato e cucito addosso ai ragazzi. È uno spettacolo divertente, ma anche curato nei minimi dettagli”. Gli fa eco Mattia: “È un regalo che vogliamo fare alla città. Speriamo che in tanti vengano a scoprire cosa può nascere da una scuola di recitazione come la nostra: talento, passione, ma soprattutto comunità». L’invito è dunque aperto a tutta la cittadinanza: ingresso gratuito fino a esaurimento posti, per una serata in cui ridere, emozionarsi e – perché no – guardare con occhi nuovi anche un grande classico come quello dei Promessi Sposi.

