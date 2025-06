BOLSENA - In occasione della tradizionale Festa delle Ortensie, Bolsena ospiterà, dal 13 al 15 giugno, una tre giorni ricca di eventi organizzati dal comando provinciale della guardia di ginanza di Viterbo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa offrirà ai visitatori un’occasione unica per conoscere da vicino la storia, i compiti e le attività delle giamme gialle, con un focus sul ruolo svolto nella provincia della Tuscia. «Questa iniziativa – dichiara il sindaco Andrea Di Sorte – rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano svolto dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e del bene comune». «Siamo poi orgogliosi di ospitare il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza – afferma l’assessore alla Cultura Raffaella Bruti -. Una vera eccellenza artistica, con cui apriamo ufficialmente l’edizione estiva del festival BolsenArte 2025 e che va ad arricchire la Festa delle Ortensie con una proposta culturale di altissimo livello».

Venerdì 13 giugno, inaugurazione e grande concerto. Il programma si aprirà venerdì 13 giugno alle 19,30, in piazza Dante Alighieri, con l’inaugurazione ufficiale dello stand espositivo istituzionale, alla presenza delle autorità civili e militari. La cerimonia sarà impreziosita dall’esecuzione dell’inno di Mameli interpretato da Annamaria Mihalache, giovane cantante finalista del programma The Voice Kids. A seguire, alle 20,45, nella splendida piazza della basilica di Santa Cristina, si terrà il concerto della Banda Musicale della guardia di dinanza – evento inserito nel programma di BolsenArte Summer Music Festival 2025 -, per festeggiare Sant’Antonio da Padova. Fondata nel 1926, la Banda rappresenta un’eccellenza del panorama musicale italiano, composta da 102 musicisti diplomati nei principali Conservatori del Paese. Nel corso della sua storia si è esibita nei più prestigiosi teatri nazionali e internazionali, dal Belgio agli Emirati Arabi Uniti, fino agli Stati Uniti, dove nel 2002 ha suonato a Ground Zero in memoria delle vittime dell’11 settembre. Un viaggio nel cuore operativo del corpo. Lo stand espositivo, visitabile dal 13 al 15 giugno, permetterà al pubblico, in particolare per i giovani, di scoprire i molteplici ambiti operativi della guardia di finanza: dalla lotta all’evasione fiscale alla tutela dell’ambiente, dalla sicurezza economica al contrasto ai traffici illeciti. Particolare attenzione sarà dedicata al comparto aeronavale, con la possibilità di provare un simulatore interattivo di realtà aumentata: un volo virtuale attraverso scenari realistici di mare e montagna, accompagnati da personale esperto. Per prenotarsi è possibile chiamare il 338 8330816. Esibizioni cinofile. Sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 10,30 alle 12, saranno protagoniste le future unità cinofile del Corpo. Il pubblico potrà osservare da vicino le fasi dell’addestramento dei cuccioli destinati ai reparti operativi. Entrambe le giornate prevedono anche due dimostrazioni operative, in programma alle 17,30 e 19:30; la prima con la presenza della Squadra Allevamento e Addestramento Cani, che mostrerà le abilità degli “amici a quattro zampe” nella ricerca di sostanze stupefacenti e valuta contante, offrendo uno spaccato realistico dell’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità; la seconda con la partecipazione della Squadra Cinoagonistica di Castiglione del Lago.

©RIPRODUZIONE RISERVATA