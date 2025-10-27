SUTRI – Il centro storico di Sutri è pronto a trasformarsi in un vero e proprio "villaggio dell’orrore" pensato su misura per famiglie e bambini, promettendo un pomeriggio di divertimento "da paura" completamente gratuito. L'iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Sutri e organizzata dall'Associazione L'Unione fa la Forza, è stata recentemente insignita del prestigioso premio Italive.it - Il territorio dal vivo 2024 nella categoria "Miglior Evento per ragazzi e bambini". Un riconoscimento che attesta la qualità e l'attrattività dell'evento. Il cuore del centro storico si animerà con un programma ricchissimo, capace di coinvolgere grandi e piccini tra colori, musica e animazione. Non mancheranno caramelle e gadget per tutti i bambini; un adrenalinico tunnel della paura; postazioni horror sparse per il borgo; spettacoli con artisti di strada e un entusiasmante show di magia; l'immancabile spazio Trucca-Bimbi, dove i più piccoli potranno trasformarsi in streghette, vampiri e mostriciattoli. L'amministrazione comunale invita tutti i visitatori a «indossare un costume, armarsi di un pizzico di follia e tanto coraggio per per vivere un pomeriggio indimenticabile». L'appuntamento è fissato: giovedì 31 ottobre, 17, nel centro storico di Sutri, per celebrare la festa più paurosa dell’anno.

