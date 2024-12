CIVITA CASTELLANA – Ultimo weekend di appuntamenti per Halaesus, manifestazione culturale realizzata dal comune di Civita Castellana e giunta alla sua terza edizione.

Domani, venerdì 3 maggio alle 17,30 alla biblioteca comunale Enrico Minio, Stefano Cavalieri terrà una conferenza sul tema “Le orientazioni delle chiese medievali a Civita Castellana”, nella quale verranno prese in esame tre chiese medievali cittadine, con l’obiettivo di svelare i loro segreti nascosti attraverso lo studio delle orientazioni, alla ricerca del giorno in cui queste strutture sono state orientate per portare alla luce i legami con le festività liturgiche del passato.

Le chiese che verranno prese in esame sono San Gregorio, Santa Maria dell’Arco e Santa Maria delle Grazie. Verranno effettuate ipotesi sulla datazione degli orientamenti, sulle loro origini e i cambiamenti nel contesto storico, e anche collegamenti con le festività liturgiche: la conferenza sarà una panoramica dei legami intrinseci tra gli allineamenti degli edifici e le festività sacre del Medioevo, per offrire un nuovo sguardo sulle pratiche spirituali dell’epoca e un nuovo metodo per la comprensione degli edifici ecclesiastici medievali.

Sabato 4 maggio si chiude all’aria aperta con una passeggiata nella natura: dalle 9,30 Luca Panichelli guiderà i partecipanti in un’escursione sulla Via Amerina e alla Tagliata Fantibassi.

Si partirà da Falerii Novi e si attraverserà il tratto della Via Amerina denominato Cavo degli Zucchi: qui si potranno ammirare i resti delle antiche necropoli scavate nelle pareti tufacee poste ai margini, tra cui la stupenda Tomba del re e della regina. I partecipanti si addentreranno all’interno di una tra le forre più belle e selvagge di questo territorio: la meta finale di questa passeggiata culturale sarà, infatti, la maestosa Tagliata (o Via Cava) Fantibassi.

Questa antica strada, scavata a mano nel tufo intorno al 380 a.C., con le pareti alte fino a 15 metri, conserva ancora oggi importanti iscrizioni, oltre ad un eterno velo di mistero e suggestioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA