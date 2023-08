RONCIGLIONE torna ad omaggiare Marco Mengoni, il “Guerriero” che con i propri successi musicali ed un fiero attaccamento alle radici continua a far sognare i propri concittadini e che – impegni permettendo – non rinuncia mai a fare ritorno a casa.

Dopo il successo della serata spettacolo della scorsa estate che ricalcava i maggiori successi del cantante, quest’anno il comune di Ronciglione ha deciso di promuovere un vero e proprio contest canoro, che vedrà sfidarsi giovani talenti da diverse parti d’Italia sulle note dei maggiori successi di Mengoni.

L’evento, ideato e organizzato dal consigliere Francesco Laurenti in collaborazione con lo staff “Guerriero”, andrà in scena sabato 5 agosto alle 21 in piazza Principe di Napoli, dove è stato girato il video della canzone “Muhammad Alì”.

A salire sul palcoscenico saranno dodici cantanti in erba, dai 10 ai 35 anni, divisi in categoria junior e over, che si cimenteranno in un brano a scelta del cantante per poi disputare la finalissima. Saranno valutati da una giuria tecnica su interpretazione, presenza scenica, intonazione, tecnica, musicalità e look. «Una serata alla quale lavoriamo da tempo e che finalmente riusciamo a realizzare grazie alla preziosa collaborazione di uno staff che si è subito messo a disposizione per la realizzazione dell’evento – ha commentato il consigliere delegato agli Eventi, Francesco Laurenti. La serata omaggio della scorsa estate diventa un vero e proprio contest canoro dedicato a Marco e mi auguro che “Guerriero” possa diventare un appuntamento fisso dell’estate ronciglionese, in grado di radunare talenti canori e fan di Marco da tutta Italia, come già sta avvenendo in questo esordio. Sarà una serata all’insegna della musica e dello spettacolo durante la quale non mancheranno le sorprese. I protagonisti saranno le giovani promesse che non solo ammirano Marco e la sua musica, ma ne rispecchiano i valori. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’evento e Natascia Gilocchi di N.G. My Flower per l’allestimento del palcoscenico. Vi aspettiamo numerosi!».

Il vincitore del contest riceverà in premio un’opera realizzata dall’artista Stefano Cianti dedicata a Marco Mengoni.