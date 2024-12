SANTA MARINELLA – Prosegue la serie di eventi previsti nella rassegna Santa Marinella Estate Cultura, il cartellone estivo dell'assessorato alla Cultura della Perla del Tirreno che sta riscontrando un grande successo.

E non si meraviglia l’assessore Vinaccia che, in collaborazione con la biblioteca civica e il Polo Museale, ha messo in locandina una serie di appuntamenti di intrattenimento che stanno attirando l'interesse di un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. Dopo lo spettacolo di Flamenco a Caccia Riserva, un altro appuntamento riuscitissimo è stato infatti quello che si è tenuto al Green Park e che ha visto esibirsi i Kosmos Quintet, che hanno eseguito un repertorio che ha spaziato dalla musica classica alle colonne sonore, passando per il jazz, con una scelta di brani in gran parte conosciuti,

«eseguiti con maestria e presentati con freschezza dai giovani concertisti - ha detto l'assessore Vinaccia - Grazie alla tecnica virtuosistica dei maestri Palocci, Nori, Tamantini e Di Ionna, i quattro clarinetti hanno dato vita a tutti gli effetti sonori che la notevole estensione e la grande varietà timbrica dello strumento consentono. Il tutto amalgamato dal suono evocativo creato dal clarinetto basso della maestra Bucci. Il pubblico, composto da amanti del genere , ma anche da persone e ragazzi incuriositi , ha risposto con entusiasmo ,applaudendo all'esecuzione e alla comunicativita' dei concertisti, tutti musicisti talentuosi».

Per il maestro Lorenzo Di Ionna è stato poi particolarmente emozionante suonare nella città in cui vive da qualche anno con la sua compagna, giovane soprano.

Questa sera, alle 21, è invece di scena a Caccia Riserva, “Passeggiando tra le corde”, un concerto per arpa e violoncello dei maestri Bartolozzi e Marquez. Domani, alle 19 presso la Casina Trincia, la scrittrice e giornalista Luciana Capretti presenterà il libro scritto con Stefano Trincia, intitolato “Tredicesima Strada”. Dialogheranno con l’autrice Giovanna Caratelli delegata alla biblioteca e la giornalista Cristina Marolda. Un appuntamento da non perdere, che ci condurrà in un viaggio nel tempo alla scoperta di una New York della fine degli anni '70 e dei primi anni '80, vissuta da due giovani giornalisti italiani arrivati con curiosità e con il cuore aperto nella Grande Mela. La serata del venerdì proseguirà alle 21 nella piazzetta di Caccia Riserva con il concerto tributo a due grandi cantautori della musica italiana “I due Lucio”. Le musiche di Lucio Battisti e Lucio Dalla saranno eseguite ed interpretate dai maestri M. Fenati, voce e chitarra, da M. Penazzi violino, da F. Tarroni chitarra e da Felici violoncello. Sempre venerdì per gli amanti del grande Pino Daniele, al Parco Martiri delle Foibe l’Estate Solidale propone alle ore 21,30 il concerto della band partenopea Mascalzoni Latini, che vantano numerose collaborazioni con il maestro. Sabato alle 21 a Caccia Riserva, è di scena il concerto “Un viaggio nella musica celtica” di The Groot a cura dell’associazione MadMusicLove. Un percorso nella musica popolare della tradizione irlandese e scozzese, a volte allegra e ritmata, a volte più riflessiva e malinconica. Per i bambini e le loro famiglie, al Parco di via Lazio, zona Valdambrini, sempre sabato alle 21,30 l’Estate Solidale torna con gli artisti Warner e Elia che presentano uno spettacolo di giocoleria con clave, palline e cappelli sulle note dello swing e del manouche.

