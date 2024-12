TARQUINIA – Proseguono gli incontri della rassegna “Stas’sera libri dintorni” organizzata dalla Società tarquiniense d’arte e storia (Stas) e dalla Società Benefit HeArtyWhere Benevolent Art e dalla Società Benefit HeArtyWhere Benevolent Art. Il 19 aprile, alle 17,45, al Piad'HeArt Café al civico 82 di viale dei Tritoni a Tarquinia Lido, Giacomo Di Costanza presenterà il libro “Come papaveri nella tempesta”, pubblicato da Pav edizioni (2023), e dialogherà con lo scrittore Antonio Paone. Tarquiniese, Di Costanza, dopo aver concluso il proprio percorso universitario laureandosi in editoria e scrittura, ha scritto per varie testate giornalistiche, specializzandosi in digital marketing. Ha lavorato come copywriter per un'agenzia di comunicazione romana e attualmente si occupa di giornalismo e di Seo copywriting. Ha all'attivo la pubblicazione di un romanzo dal titolo "Bellezza e terrore".

«Sei persone. Sei vite. Sei cuori che tambureggiano nei petti, che si pongono domande, che lottano e soffrono, che sbagliano e amano – è scritto nella sinossi di “Come papaveri al vento” -. Io cosa chiedo al lettore? Di provare per un istante a calarsi nei loro panni. Di guardare il mondo con i loro occhi. Di uscire da sé per riscoprirsi in una luce nuova, di mettere in dubbio le proprie certezze. Di tuffarsi nell’imprevedibile bellezza della vita umana. Sei persone. Sei vite. Sei cuori che danzano nel tuo”. Per il numero limitato dei posti è consigliabile la prenotazione scrivendo a heartywhere@heartywhere.com o chiamando al 324/7115332.

