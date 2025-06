CIVITAVECCHIA – “Gestire l’ansia una tecnica per tutti” è il libro di Anna Surbera che verrà presentato mercoledì 11 giugno alle ore 16.00 presso la Sala eventi Savoy di Via Isonzo snc di Civitavecchia.

Si tratta di un piccolo ma utilissimo libro che, come recita il titolo, non solo aiuta a gestire l’ansia ma capovolge l’approccio a questo problema che mette in crisi tante persone. Infatti, secondo la dottoressa Surbera, possiamo considerare l’ansia “un pacco dono” perché ci aiuta a comprendere meglio noi stessi e ci invita a scoprire cosa è nascosto dietro l’apparente difficoltà. Un metodo semplice ed efficace veramente utilizzabile da tutti che la dottoressa ha, nel corso degli anni, perfezionato e migliorato anche grazie alla collaborazione dei molti pazienti che hanno sempre restituito feed back estremamente positivi all’approccio proposto.

La dottoressa Surbera è arrivata alla elaborazione di questo metodo attraverso approfonditi studi di terapia cognitiva, comportamentale, ipnosi, medicina olistica e mediazione familiare ed esperienza sul campo. Il libro instaura un rapporto con il lettore, con un linguaggio familiare e diretto, fornisce indicazioni pratiche utilizzabili nelle situazioni di stress ed è fornito di QRcode con il quale è addirittura possibile scaricare un audio che guida attraverso semplici ma efficaci tecniche di rilassamento e di autoipnosi.

Non solo, i presenti potranno sperimentare durante il pomeriggio di mercoledì 11 giugno una dimostrazione pratica di come si può eseguire il training per il rilassamento. Quindi una vera e propria occasione per fare un'esperienza diretta e conoscere un metodo che può essere di grande utilità per quanti, in questa società sempre più competitiva e frenetica, soffrono di questo problema.

©RIPRODUZIONE RISERVATA