CIVITAVECCHIA – "Le Sette Chiese di Civitavecchia. Armonia Celeste" presentato alla città nella bellissima e gremita Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte sabato scorso in due appuntamenti è stato l'evento conclusivo del percorso "Le Sette Chiese di Civitavecchia. L'Arte nella Casa del Signore" che per tutta l'estate ha raccontato la Bellezza nascosta conservata dentro le chiese del Centro Storico della Città, dalla più antica alla più moderna dal centro cittadino verso l'esterno, fino ad arrivare all'area della Chiesa che non c'è, quella che prima dei bombardamenti del 1943-44 fu occupata per oltre settecento anni dalla Chiesa Templare Matrice di Santa Maria.

«Così è nato l'evento di sabato scorso – ha spiegato Roberta Galletta - come un ringraziamento alla musicista e poliedrica artista Maria Letizia Beneduce per avermi donato la sua l'idea di racconto e di scoperta della Bellezza attraverso il percorso storico artistico e religioso presentato questa estate, raccontando proprio quella idea originaria questa volta insieme, ognuno con il proprio linguaggio, quello della narrazione storica attraverso le parole che potevano identificare ognuna delle sette chiese protagoniste del percorso e quello del linguaggio musicale attraverso brani della musica classica che potevano descrivere, con la partitura musicale, proprio quelle parole così potenti e cariche di significato e che non a caso erano tutte riferibili alla religiosità e alla spiritualità. Questa esperienza é stata davvero una straordinaria opportunità che ha permesso al pubblico di conoscere e apprezzare la ricchezza del patrimonio storico e artistico della nostra città arricchito dalla Musica di pagine celebri di Joahnn Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint Saens e Giulio Caccini eseguite dalle Capinere Ensemble, ovvero Maria Letizia Beneduce, violinista e violista, Fabiola Battaglini, fisarmonicista e polistrumentista, Sara Cresta, straordinaria voce soprano e le giovanissime figlie d'arte Eva Petrignani, violoncellista e Margherita Dispensa, violinista, regalando momenti di vera commozione e rivelando al pubblico aspetti nascosti della bellezza storica e artistica e aspetti spirituali e descrittivi, incisi nero su bianco all'interno del pentagramma musicale. Grazie per aver permesso di regalare questa bellissima esperienza alla nostra città – ha concluso Galletta – al vescovo Gianrico Ruzza, alla Responsabile dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia Rachele Giannini e alla costante e preziosa presenza e collaborazione di Graphis Studio, della Farmacia Spurio e della Pizzeria Red Carpet di Civitavecchia».