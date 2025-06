CIVITAVECCHIA – Si intitola “Fuoco e Misericordia – In contemplazione del Sacro Cuore di Gesù” il romanzo del giovane Manuel Gregori, che sarà presentato domani alle 17 presso la Sala Arcus (via Aurelio Saffi 34) con la partecipazione fra gli altri della professoressa Stefania Tinti, vicesindaco della città, e da remoto di mons. Giovanni d’Ercole, vescovo emerito di Ascoli Piceno e già vicedirettore della Sala stampa della Santa Sede. Dialogheranno con l’autore il giornalista e presidente dell’associazione Smart Alessio De Sio e Carolette Villotti, scrittrice e responsabile Arcus.

Gregori, classe 2002, vive e lavora a Civitavecchia. Attualmente è studente di Giurisprudenza presso l’Univer­sità Lumsa di Roma, e autore di diverse opere in cui esprime una fede forte, maturata anche attraverso le vicende straordinarie di cui ha fatto esperienza con i suoi familiari nel contesto noto come l’evento della Madonna di Civitavecchia. Ma è nella stesura di questo libro, nell’approfondimento del suo perso­nale cuore a Cuore con Gesù, che Manuel ha maturato la scelta di diventare sacerdote, a cui dà ufficialità davanti ai lettori in un finale di libro che vale un’autentica sorpresa.