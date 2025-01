VITORCHIANO - Durante festività natalizie si è registratauna grande partecipazione di cittadini e di turisti in occasione del Friendly Village. Anche quest'anno il paese è stato caratterizzato dall’ormai tradizionale rassegna dei “Presepi del Borgo Sospeso”; numerose e bellissime realizzazioni allestite dalle associazioni e da privati cittadini. Autentiche opere d’arte di cui ha parlato anche la trasmissione di Rai 2 "Ogni giorno è Natale”. Come negli anni passati non è mancato, nell'atrio di ingresso del palazzo comunale, lo straordinario presepe firmato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, guidati dalla professoressa Ornella Mei. «Tra valorizzazione del territorio e accoglienza turistica - commenta il consigliere delegato al turismo Alessandro Vagnoni - quest’anno con il Natale abbiamo raggiunto ottimi risultati, grazie anche al supporto delle numerose associazioni del territorio, sempre in prima linea nella promozione e nell'organizzazione. L’attuale amministrazione sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per poter coordinare al meglio i servizi locali, a disposizione sia dei cittadini sia di tutte le attività inerenti il turismo». «Ricordiamo con piacere - aggiunge il vice sindaco Federico Cruciani - le mostre 'Galleria Sant' Agnese' e 'Torre degli artisti', ben allestite dall’associazione Eipaa, che hanno accolto turisti e curiosi in luoghi simbolo del nostro paese come la locanda Sant'Agnese, l’Auditorium, il Palazzo e la Torre Comunale registrando complessivamente oltre 1000 ingressi». Tra le attrazioni del borgo, che ormai rappresentano un punto fermo, la Casa di Babbo Natale allestita dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo e l’albero in piazza Roma allestito dalla Pro loco. Non sono mancate le attività sportive con il raduno cicloturistico Tour Brulé dell’associazione Bzi a sostegno e gli amici clown di corsia Goji Vip, la quinta Corsa dei Babbi Natale e il torneo organizzato dal Moai Club Subbuteo. Inoltre musica e teatro, con l’esibizione della Banda Musicale Fedeli di Vitorchiano e del consolidato gruppo delle Majorettes, il concerto di Capodanno in sala consiliare, il saggio di fine anno dei ragazzi di Almamousikè e la rassegna di monologhi in ricordo di Carlo Creta. Si sono tenuti anche momenti dal grande valore educativo e sociale, con la consegna delle borse di studio e le benemerenze cittadine in Comune accompagnato dai riconoscimenti consegnati al Comitato San Michele Arcangelo . I festeggiamenti natalizi, come di consueto, sono terminati con l’arrivo dei Magi e dell’Epifania che ha visto l'approdo in paese di tante graziose “vecchiette”. «Condividere e collaborare nella società - precisa l’assessore ai servizi sociali e alla scuola Fabio Fanelli - è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi in modo da poter dare il massimo supporto a quanti hanno necessità e che magari vivono in situazione di disagio economico e sociale. In questo Natale abbiamo quindi cercato di trasmettere valori ai giovani e allo stesso tempo di integrare nel tessuto sociale tutti, in particolare le persone che hanno bisogno di sostegno e assistenza. Anche quest’anno, di concerto con il servizio dell’assistenza sociale, abbiamo consegnato un sostegno alimentare, con prodotti di prima necessità e di igiene, alle famiglie che si trovano in situazioni delicate. In questa direzione stiamo lavorando con tutta l’amministrazione perché nessuno resti indietro o si senta emarginato». «Questo Natale - sottolinea Marco Salimbeni, consigliere delegato ad ambiente, politiche giovanili e associazioni - è stato caratterizzato dalla partecipazione di tanti giovani, che hanno lavorato per mettere in opera le varie attività. Si sono adoperati nella musica, nei vari comitati incluso quello di San Michele Arcangelo. Un plauso va ovviamente a tutti i ragazzi che hanno preso parte sotto qualsiasi forma a questo Natale. Associazionismo e giovani è un binomio che deve essere coltivato e curato, dove è possibile far crescere tradizione, cultura e amore per il territorio». «Durante il periodo natalizio - aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti - ci si rende ancora più conto di quanto sia importante la condivisione e la solidarietà tra cittadini per far crescere il senso di comunità. E proprio a Natale è importante trovare la forza e l’energia che permettere di sostenere le situazioni più fragili. In questo senso mi permetto di ringraziare i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile e la Caritas parrocchiale, per la grande dedizione e sensibilità che hanno messo nella vicinanza ai cittadini, soprattutto ai più deboli. Allo stesso tempo ringrazio la Pro Loco di Vitorchiano, il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, tutte le associazioni e tutti i cittadini che, anche 'dietro le quinte', hanno preso parte e reso possibili tutte le attività». «Ricordo infine - conclude - il successo della manifestazione del 4 e 5 gennaio 'Il Borgo Sospeso tra i sapori'. Tutte iniziative in grado di far conoscere meglio il nostro territorio, mostrarne sempre meglio le potenzialità per una continua e sempre più attenta valorizzazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA