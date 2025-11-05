CIVITAVECCHIA – L’Assemblea dei soci della Filarmonica di Civitavecchia ha rinnovato la propria fiducia a Giorgia Gallinari, confermandola nel ruolo di Presidente per il prossimo mandato. Una riconferma accolta con entusiasmo, che premia l’impegno, la passione e la visione con cui Giorgia Gallinari ha guidato l’associazione negli ultimi anni.

Sotto la sua presidenza, la Filarmonica ha vissuto una stagione di intensa attività artistica, con concerti, collaborazioni e progetti di formazione che hanno coinvolto musicisti di tutte le età e valorizzato il legame tra musica e comunità. La sua guida ha saputo coniugare tradizione e innovazione, rendendo il Coro della Filarmonica di Civitavecchia un punto di riferimento culturale non solo per Civitavecchia ma per l’intero territorio.

«Questa riconferma, per il terzo mandato consecutivo, è per me un grande onore e una responsabilità – ha commentato Gallinari – la Filarmonica è una famiglia, un luogo dove la musica unisce generazioni e crea legami profondi. Continueremo a lavorare per far crescere questo patrimonio culturale, aprendo le porte a nuovi progetti e coinvolgendo sempre più giovani nel nostro percorso».

Il nuovo mandato si apre all’insegna della continuità, ma anche con la volontà di guardare al futuro, puntando su iniziative di educazione musicale, eventi di rilievo cittadino e collaborazioni con istituzioni culturali e scolastiche. La Filarmonica di Civitavecchia conferma così la propria missione: promuovere la musica come linguaggio universale di partecipazione e identità, e mantenere vivo uno dei cuori pulsanti della vita culturale cittadina.